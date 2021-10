Na seji preiskovalne komisije tudi o domnevi, da je bil Počivalšek obveščen o hišnih preiskavah

Ljubljana, 13. oktobra - Pred komisijo DZ, ki preiskuje sum političnega vmešavanja v delo policije, so danes pričali nekdanji vodilni v NPU, ki so spregovorili o pritiskih v času nadzorov nad NPU ter svojih razrešitvah in premestitvah. Na seji so se ukvarjali tudi z vprašanjem, ali je bil gospodarski minister Zdravko Počivalšek vnaprej obveščen o hišni preiskavi pri njem.