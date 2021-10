Novogoriška občina začela z deli v novi poslovno-ekonomski coni Kromberk

Nova Gorica, 13. oktobra - Po številnih težavah in različnih ovirah, na katere je naletela novogoriška občina pri pridobivanju soglasij, je v teh dneh stekla gradnja komunalne infrastrukture v poslovno-ekonomski coni Kromberk. Na območju cone bodo lahko postavili do osem poslovnih in proizvodnih objektov različnih velikosti.