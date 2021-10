Nasprotniki protikoronskih omejevalnih ukrepov znova na ljubljanskih ulicah

Ljubljana, 13. oktobra - Nasprotniki omejevalnih ukrepov, ki jih je vlada sprejela za omejitev širjenja covida-19, tudi ta teden izražajo svoje nasprotovanje s protestom v središču Ljubljane. Zbirati so se začeli po 15. uri na Trgu republike, nato pa so se podali po ljubljanskih ulicah. Prišlo je tudi do več napetosti.