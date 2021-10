Konferenca o dostopnosti in konkurenčnosti evropskih AV in medijskih vsebin priložnost za razmislek

Ljubljana, 13. oktobra - Konferenca o dostopnosti in konkurenčnosti evropskih AV in medijskih vsebin, ki je potekala v Cankarjevem domu, po besedah generalne direktorice direktorata za medije na ministrstvu za kulturo Uršule Menih Dokl sicer ni prinesla rešitev, so pa sodelujoči opravili kakovosten razmislek. Poleg tega je povezala različne deležnike s področja.