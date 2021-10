Vreme: Zvečer se bo razjasnilo, ponoči in jutri zjutraj bo pretežno jasno

Ljubljana, 13. oktobra - Veter bo ponehal. Zjutraj bo marsikje v notranjosti Slovenije slana. Jutranje temperature bodo od -3 do 2, v mraziščih Notranjske okoli -5, ob morju 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek dopoldne bo dokaj jasno. Čez dan se bo oblačnost povečala, manj jo bo na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo na vzhodu dopoldne pretežno oblačno, popoldne se bo razjasnilo. Drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, na Primorskem pa pretežno jasno. Tam bo zapihala šibka burja. V soboto bo sprva precej jasno, čez dan v notranjosti Slovenije zmerno, občasno pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Iznad zahodne in srednje Evrope se nad severozahodni Balkan in severni Jadran širi območje visokega zračnega tlaka. Za hladno fronto, ki je hitro prešla Slovenijo, od severa k nam doteka bolj suh in v višinah mrzel polarni zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo v sosednjih pokrajinah Madžarske in Avstrije oblačnost povečala. V Kvarnerju in v južnem delu Istre bo pihala večinoma šibka burja.