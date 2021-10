Ljubljanska borza: SBI TOP nekoliko navzgor

Ljubljana, 13. oktobra - Indeks SBI TOP je danes na Ljubljanski borzi pridobil skoraj pol odstotka in se oblikoval pri 1168,39 točke. Vlagatelji so ustvarili za dobrih 474.429 evrov poslov, pri čemer so šle najbolj v promet delnice Krke. Največ so pridobile delnice NLB, največ pa izgubile delnice Luke Koper.