Lekarna na Blokah začasno zaprta zaradi previsoke koncentracije radona

Bloke, 13. oktobra - Lekarna na Blokah, ki so jo Lekarne Ljubljana v prostorih nekdanje telovadnice ob občinski stavbi odprle leta 2014, je začasno zaprta. Kot so pojasnili v ljubljanskih lekarnah, so se morali za to odločiti zaradi prekoračene prisotnosti radona ob opravljenih meritvah. V kratkem bodo začeli sanacijo prostorov.