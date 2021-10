Na Kosovu znova zaostrene razmere

Kosovska Mitrovica, 13. oktobra - Na Kosovu so se danes znova zaostrile razmere. Kosovska policija je na več krajih izvedla preiskave, med drugim v eni od lekarn v Mitrovici. Srbski prebivalci Mitrovice so se podali na ulice, policija pa jih je skušala razgnati. Poškodovanih je bilo več ljudi in policistov. Beograd je mednarodno skupnost pozval k ukrepanju.