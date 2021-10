Policisti na slovenskih cestah ta teden poostreno nad voznike tovornjakov

Maribor/Koper, 13. oktobra - Policija na slovenskih cestah ta teden opravlja poostren nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi, ki pod skupnim imenom Truck & Bus poteka v večini evropskih držav hkrati. Rezultate opravljenega torkovega nadzora so danes predstavili mariborski in koprski policisti, ki so akcijo izpeljali v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi.