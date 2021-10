Pri Cankarjevi založbi štiri novosti domačih avtorjev

Ljubljana, 13. oktobra - Pri Cankarjevi založbi so izdali in danes predstavili novo večžanrsko knjigo Branka Gradišnika Beseda je konj, zbirko kratkih zgodb Manke Kremenšek Križman z naslovom Tujci, mladinski roman Neli K. Filipić Fronta in pripoved Feuer frei, ki jo je po resničnih dogodkih spisal avtor pod psevdonimom Gorazd Garvas.