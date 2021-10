Na pogovoru o demenci proti zatiskanju oči pred problematiko

Ljubljana, 13. oktobra - Pred problematiko demence, ki je tiha epidemija, si ne smemo zatiskati oči, so v današnjem spletnem pogovoru STAkluba o demenci in Alzheimerjevi bolezni poudarile sogovornice. Vsi deležniki morajo tesno sodelovati med seboj, ozaveščanja mora biti še več, za osebo z demenco pa je najpomembneje, da čim prej dobi diagnozo, so poudarile.