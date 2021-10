Na Otoku septembra rekordno število prostih delovnih mest

Ljubljana, 13. oktobra - Število prostih delovnih mest v Veliki Britaniji je septembra doseglo 1,1 milijona, je danes objavil britanski statistični urad. Gre za rekordno število, odkar so na Otoku leta 2001 začeli voditi te podatke. Največ delavcev iščejo v trgovinah in avtomehaničnih delavnicah, kjer je po sprostitvi ukrepov zoper koronavirus prišlo do razcveta.