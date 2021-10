Koroški gasilci po dveh dneh in pol pogasili požar na odlagališču odpadkov na Holmcu.

Prevalje, 13. oktobra - Koroški gasilci pod vodstvom prostovoljnih gasilcev PGD Prevalje so minulo noč, po dobrih dveh dneh in pol, pogasili tleče smeti na odlagališču ostankov komunalnih in gradbenih odpadkov na Holmcu. Po dosedanjih ugotovitvah požar ni imel negativnega vpliva na okolje in prebivalce, bodo pa vpleteni naredili analizo dogajanja in po potrebi ukrepali.