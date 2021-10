Razvojni program Podravja na osnovi boljše povezanosti in sodelovanja

Lenart, 13. oktobra - Predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in različnih institucij v Podravju so na današnjem srečanju v Lenartu izmenjali mnenja o potrebnih ključnih postavkah regionalnega razvojnega programa za to regijo v obdobju 2021-2027. Kot najpomembnejšo so izpostavili boljšo povezanost in sodelovanje kot doslej.