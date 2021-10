V Pokrajinskem muzeju Celje nova razstava Zloščeno do visokega sijaja

Celje, 14. oktobra - V Pokrajinskem muzeju Celje bodo drevi odprli novo občasno razstavo Zloščeno do visokega sijaja, kositrno posodje iz muzejskih zbirk, avtorja Davorja Mlinariča. Na razstavi so na ogled predmeti, ki jih hrani celjski muzej in tudi izdelki iz celjskih kositrarskih delavnic, o katerih ni znano veliko, je za STA povedal Mlinarič.