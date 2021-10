V Trstu drevi antifašistični shod

Trst, 13. oktobra - Italijanske sindikalne organizacije CGIL, UIL in CISL ter Vsedržavno združenje partizanov (ANPI) za drevi v Trstu napovedujejo antifašistični shod, potem ko so nasprotniki covidnega potrdila, med katerimi so bili tudi skrajni desničarji, v soboto napadli prostore sindikata CGIL v Rimu. Danes bodo zahtevali razpustitev fašističnih organizacij.