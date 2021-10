Strokovnjaki poudarjajo pomen pediatričnega presejanja družinske hiperholesterolemije

Ljubljana, 13. oktobra - Strokovnjaki poudarjajo pomen presejanja novorojenčkov za redke bolezni in pediatričnega presejanja družinske hiperholesterolemije, ki je dedna presnovna motnja. Zanjo je značilna močno povišana koncentracija holesterola, ki je brez zdravljenja nevarna in privede do bolezni srca in ožilja, denimo do srčnega infarkta.