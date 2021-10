V Šentrupertu na Dolenjskem stekla prenova gotske cerkve sv. Ruperta

Šentrupert, 13. oktobra - V cerkvi sv. Ruperta v Šentrupertu na Dolenjskem, katere 500-letnico zgraditve, oprave in posvetitve so praznovali lani, je te dni stekla prenova. Večdelni poseg so začeli v zvoniku. Tamkajšnja dela naj bi letos končali in se v nadaljevanju lotili notranjščine prezbiterija ter nato preostalih delov. Prenova zvonika bo stala približno 400.000 evrov.