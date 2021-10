Vreme: Spremenljivo oblačno s plohami

Ponekod v notranjosti bo zapihal severni do vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Veter bo zvečer ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. V četrtek dopoldne bo dokaj jasno, zjutraj bo marsikje v notranjosti države slana. Čez dan se bo oblačnost povečala, manj jo bo na Primorskem. Jutranje temperature bodo od -2 do 2, ob morju do 6, najvišje dnevne od 10 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo na vzhodu dopoldne pretežno oblačno, popoldne se bo razjasnilo. Drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, na Primorskem pa pretežno jasno. V soboto bo sprva precej jasno, čez dan v notranjosti Slovenije zmerno, občasno pretežno oblačno. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, naše kraje pa je v višinah od severa dosegla višinska vremenska motnja. S severnimi vetrovi v višinah doteka k nam mrzel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo zjutraj bo v krajih severno in vzhodno od nas rahlo deževalo. Čez dan se bo jasnilo, popoldne bo še možna kakšna ploha. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo v sosednjih pokrajinah Madžarske in Avstrije oblačnost povečala. V Kvarnerju in v južnem delu Istre bo pihala večinoma šibka burja.

Biovreme: V sredo bo sprva vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. Čez dan bo vremenska obremenitev slabela. V četrtek bo vremenski vpliv na počutje večine ljudi ugoden.