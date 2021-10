Newyorške borze končale v rdečem

New York, 12. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi naraščajočih cen energentov, naraščanja inflacije in znakov, ki kažejo na upadanje svetovnega gospodarstva. Zaskrbljeni so tudi zaradi morebitnega prenehanja finančne podpore centralnih bank, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.