V Padni zagorelo skladišče dizelskega goriva

Piran, 12. oktobra - V Padni je danes zjutraj zagorelo skladišče, v katerem je bilo približno 4500 litrov dizelskega goriva in kmetijski pripomočki. Zaradi širitve požara je bila delno poškodovana tudi kritina sosednjega objekta. Gasilci so požar pogasili in pregledali območje, so zapisali spletni strani uprave za zaščito in reševanje.