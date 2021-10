Štiri opozicijske stranke napovedale vložitev interpelacije zoper ministra Hojsa

Ljubljana, 12. oktobra - Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so napovedale vložitev interpelacije zoper notranjega ministra Aleša Hojsa. Osnutek, v katerem mu med drugim očitajo odgovornost za soustvarjanje izrednih razmer v državi in policijsko nasilje, so pripravili v Levici. Ostale stranke so do konca tedna pozvali k dopolnitvi, vložiti pa jo nameravajo prihodnji teden.