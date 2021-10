Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 10.)

Ljubljana, 12. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o neformalnem zasedanju zdravstvenih ministrov EU, ki je potekalo v Brdu pri Kranju in o delovnem obisku zunanje ministrice Bosne in Hercegovine Bisere Turković v Sloveniji. Poročale so tudi tem, da so opozicijske stranke napovedale vložitev interpelacije zoper notranjega ministra Aleša Hojsa.