V Portorožu odprli 24. Festival slovenskega filma

Portorož, 12. oktobra - V portoroškem avditoriju so nocoj s podelitvijo Badjurove nagrade za življenjsko delo Emiliji Soklič in projekcijo filma Inventura režiserja Darka Sinka slovesno odprli že 24. Festival slovenskega filma (FSF). Govorci so ob tem izpostavili tako razcvet slovenske filmske produkcije kot finančne težave slovenskega filma.