Policija zbira informacije o kaznivih dejanjih na protestih in dveh protestnikih

Ljubljana, 12. oktobra - Policija preiskuje okoliščine več kaznivih dejanj v sklopu protestov, ki so potekali prejšnji torek v Ljubljani. Prek medijev zbirajo tudi informacije o dveh konkretnih protestnikih. Vse, ki imajo informacije o kaznivih dejanjih na protestih, prosijo, naj to sporočijo najbližji policijski postaji, so sporočili s PU Ljubljana.