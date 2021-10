Na Poslovni konferenci Portorož previdno glede napovedanih ugodnih obetov za 2022

Portorož, 12. oktobra - Gospodarski obeti za leto 2022 so razmeroma ugodni - eksterni pogoji poslovanja naj bi se umirili, med drugim rast cen surovin, je danes na Poslovni konferenci Portorož dejal ekonomist Velimir Bole, a opozoril, da lahko do dogodkov, ki sprožijo negotovost, vedno pride. Vodilni nekaterih družb so previdni zaradi pričakovano višjih stroškov.