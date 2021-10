Finance o obnovljivih virih energije (13. 10.)

Ljubljana, 12. oktobra - Uroš Božin v komentarju Z okoljskimi katastrofami v Čilu in na Kitajskem čistimo Evropo piše o obnovljivih virih energije. Kot rešitev za podnebne spremembe sta del znanosti in politika ponudila zeleno energijo in električne avtomobile. A vsak od obnovljivih virov energije prinaša tudi negativne učinke na okolje, opozarja avtor.