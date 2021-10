Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu se za leto 2023 obeta rekordni proračun

Ljubljana, 12. oktobra - Komisija državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu se je danes seznanila s predlogoma sprememb proračuna za leti 2022 in 2023 v delu, ki se nanaša na urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Za leto 2023 je za urad predvidenih 11,3 milijona evrov, kar je največ doslej.

Urad letos sicer iz proračuna dobi 10,17 milijona evrov, za prihodnje leto pa je v proračunu predvidenih 10,7 milijona evrov.

Člani komisije - tako iz vrst opozicije kot koalicije - ter državni sekretar na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič so med razpravo izrazili veselje, da se proračunska sredstva omenjenemu uradu povečujejo tudi za prihodnji dve leti.

Po besedah Valentinčiča je delo urada osredinjeno na ohranjanje in krepitev slovenske narodne identitete v zamejstvu in po svetu. Tako po njegovem mnenju kot po mnenju članov komisije je ključnega pomena pri tem krepitev jezikovnih kompetenc. Povečanje sredstev je po besedah državnega sekretarja upravičeno tudi v luči upadanja jezikovnih kompetenc, Slovenija pa ima po njegovih besedah odgovornost, da na različne načine dvigne raven poučevanja slovenščine.

Urad poleg tega naslavlja tudi vprašanji sodobnega izseljevanja in bega možganov, sofinancira gospodarske projekte, rešuje prostorsko problematiko društev in skrbi za promoviranje tematike zamejstva in izseljenstva tudi v sami Sloveniji.

Urad proračunska sredstva za podporo Slovencem v zamejstvu in po svetu podeljuje na podlagi razpisov. Konec leta bodo tako objavljeni trije razpisi za prihodnje leto. Gre za razpise za podporo Slovencem zamejstvu in po svetu ter civilnim organizacijam v Sloveniji.

Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu sicer ni edini resor, ki namenja sredstva za Slovence v zamejstvu in po svetu. To so še ministrstvi za izobraževanje in kulturo ter ministrstvi za delo, družino in socialne zadeve ter obrambo.

Skrb Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ima temelje v 5. členu ustave.