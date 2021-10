Slovenski jamarji v Skalarjevem breznu presegli 1000 metrov globine

Bovec, 12. oktobra - Iz Skalarjevega brezna na Kaninskih podih se je danes vrnila skupina osmih jamarjev, ki so med raziskovanjem našli in izmerili novo odkrite dele jame. Njegova globina je sedaj 1150 metrov. Nadaljevanje doslej poznanih delov jame so iskali kar 35 let, je za STA povedal predsednik Jamarske zveze Slovenije Igor Benko.