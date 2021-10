Slovensko olimpijsko gibanje v petek praznuje tridesetletnico samostojnosti

pripravil Jože Zidar

Ljubljana, 13. oktobra - Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zvez (OKS - ZŠZ), v petek praznuje 30 let delovanja. Obletnica se obeležuje na dan, ko so v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani podpisali slovensko olimpijsko listino in s tem ob osamosvajanju države tlakovali pot tudi samostojnemu slovenskemu športu.