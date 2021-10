V Italiji začetek drugega kroga lokalnih volitev

Rim/Trst, 17. oktobra - V Italiji se danes začenja drugi krog lokalnih volitev, v katerem bodo izbirali župane in občinske svetnike 65 mest, tudi Rima in Trsta. Glasovanje se bo zaključilo v ponedeljek popoldne. Za župana Rima se potegujeta Roberto Gualtieri in Enrico Michetti, za župana Trsta pa aktualni župan Roberto Dipiazza in Francesco Russo.