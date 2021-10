Ameriški glasbenik Paul Simon praznuje 80 let

Ljubljana, 13. oktobra - Ameriški glasbenik, ki je zaslovel v 60. letih minulega stoletja, ko je s prijateljem iz otroštva Artom Garfunklom nanizal uspešnice, kot so Mrs. Robinson, The Sound of Silence in The Boxer, danes praznuje 80. rojstni dan. Uspešen je bil tudi na poznejši samostojni poti, za svoje delo je prejel vrsto nagrad, med njimi tudi 12 grammyjev.