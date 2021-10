Indeks SBI TOP končal v zelenem

Ljubljana, 12. oktobra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,74 odstotka in se ustavil pri 1163,21 točke. Borzni posredniki so opravili nekaj manj kot 850.000 evrov prometa, največ z delnicami Krke, ki so se podražile za 1,83 odstotka. Delnice NLB so prav tako pridobile več kot odstotek.