Godini nov mandat na vrhu Agencije za energijo

Ljubljana, 12. oktobra - Agencijo za energijo bo tudi v prihodnje vodila Duška Godina. Tako se je namreč odločil svet agencije, in sicer na podlagi konec avgusta objavljenega javnega natečaja in razgovorov s kandidati. Godina bo nov šestletni mandat nastopila 1. januarja 2022, so sporočili iz Agencije za energijo s sedežem v Mariboru.