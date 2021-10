V Izoli prihodnji teden akcija zbiranja nevarnih odpadkov

Izola, 17. oktobra - Komunala Izola bo v prihodnjem tednu med torkom in soboto organizirala petdnevno jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Letak z lokacijami in urnikom postanka premične zbiralnice so občani prejeli v preteklih dneh, skupaj s položnico za komunalne storitve.