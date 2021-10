Neznanec z gnojnico polil vhod v stavbo NIJZ

Ljubljana, 12. oktobra - Neznani storilec je danes ponoči s tekočino močnega vonja, predvidoma gnojnico, polil vrata stavbe Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). "Zlivanje gnojnice, poškodovanje lastnine, grožnje zaposlenim in sovražni govor niso sprejemljiv način komuniciranja," so zapisali na Twitterju. Dogodek so že prijavili policiji.