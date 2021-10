Evropska platforma pretočnih vsebin zaenkrat ostaja želja

Ljubljana, 12. oktobra - Ob konferenci o dostopnosti in konkurenčnosti evropskih avdiovizualnih in medijskih vsebin v Cankarjevem domu, sta za STA spregovorila predsednik Združenja direktorjev evropskih filmskih agencij Luis Chaby Vaz in direktor Hrvaškega avdiovizualnega centra Christopher Peter Marcich, med drugim o direktivi EU o avdiovizualnih medijskih storitvah.