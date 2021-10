24. FSF Portorož: Kritika lahko filmu naredi uslugo z rednimi, kakovostnimi in premišljenimi vsebinami

Portorož, 12. oktobra - V sklopu strokovnega programa 24. Festivala slovenskega filma (FSF) Portorož je potekala okrogla miza o prisotnosti/odsotnosti filma in kritiškega pogleda nanj v slovenskem medijskem prostoru z naslovom Bolj vidni in slišni? Pogovor se je osredotočil na to, kako širši javnosti skozi kakovostno refleksijo približati film in preko katerih medijev.