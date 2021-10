UniCredit z donacijo v višini 30.000 evrov za lajšanje različnih stisk

Ljubljana, 12. oktobra - Fundacija UniCredit je z donacijo v skupni višini 30.000 evrov podprla društvo Rdeči noski, Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje in njihov projekt Veriga dobrih ljudi, Center za socialno delo Ljubljana in njihov projekt Cona ter Varno hišo Gorenjske, so sporočili iz UniCredita.