Celjska občina v pridobitev gradbenega dovoljenja za visečo brv

Celje, 12. oktobra - Celjska občina je na Upravno enoto Celje podala vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za turistično brv oziroma viseči most med grajskim hribom pod Starim gradom in Miklavškim hribom, so za STA povedali na občini. O tem je poročal tudi časnik Delo. Celjski mestni svetnik Levice Matija Kovač pa opozarja na problematičnost gradnje takega mostu.