Bruselj bo v sredo razgrnil predloge za spoprijemanje z visokimi cenami energije

Bruselj, 12. oktobra - Evropska komisija bo v sredo razgrnila predloge za spoprijemanje z visokimi cenami energije, ki so bistven dejavnik rasti inflacije. Predstavila naj bi nabor ukrepov, ki so v skladu z zakonodajo EU članicam na voljo za kratkoročno ukrepanje, in možnih srednjeročnih ukrepov na ravni EU za okrepitev skupne energetske odpornosti.