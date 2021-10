Evropska komisija krepi boj proti dezinformacijam na spletu z izobraževanjem

Bruselj, 12. oktobra - Evropska komisija je danes napovedala začetek delovanja strokovne skupine za boj proti dezinformacijam in spodbujanje digitalne pismenosti z izobraževanjem in usposabljanjem. Po besedah komisarke za izobraževanje in mlade Marije Gabriel je pomembno, da mladi razvijejo kritično mišljenje o informacijah na spletu.