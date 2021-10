Opozicija z zahtevo po letnem obračunu minimalnih življenjskih stroškov in dvigu minimalne plače

Ljubljana, 12. oktobra - V opozicijskih SD in Levici so vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na kateri bodo predlagali, da se izračun minimalnih življenjskih stroškov opravi letno, in ne na šest let, ter da se zviša minimalno plačo. Ob tem bodo opozorili na poglabljanje neenakosti.