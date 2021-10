Lani 2,4 odstotka Evropejcev poročalo o vsaj eni delovni nesreči

Luxembourg, 17. oktobra - Leta 2020 je 2,4 odstotka prebivalcev EU, starih med 15 in 64 let, ki so oz. so bili tekom leta zaposleni, poročalo o vsaj eni nesreči na delovnem mestu, ugotavlja evropski statistični urad Eurostat. Največji, 4,4-odstotni delež zaposlenih, ki so lani doživeli delovno nesrečo, je bil zabeležen na področju obrti in povezanih dejavnosti.