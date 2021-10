Na konferenci v CD o dostopnosti in konkurenčnost evropskih avdiovizualnih in medijskih vsebin

Ljubljana, 12. oktobra - V Cankarjevem domu se je z nagovoroma ministra za kulturo Vaska Simonitija in direktorja za medijsko politiko na Generalnem direktoratu za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo pri Evropski komisiji Giuseppeja Abbamonteja začela mednarodna konferenca Kako povečati dostopnost in konkurenčnost evropskih avdiovizualnih in medijskih vsebin.