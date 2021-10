Razpoloženje nemških vlagateljev najnižje v 19 mesecih

Mannheim, 12. oktobra - Razpoloženje nemških vlagateljev se je oktobra zaradi svetovnega pomanjkanja surovin in industrijskih delov poslabšalo peti mesec zapored in upadlo na najnižjo raven v zadnjih 19 mesecih. Kazalnik zaupanja, ki ga izračunava nemški Center za evropske raziskave (ZEW), je upadel za 4,2 točke in se oblikoval pri 22,3 točke.