Urška Djukić za STA: Dramo lažje prežvečimo, kadar je servirana z nekaj humorja

Ljubljana, 13. oktobra - Na 24. Festivalu slovenskega filma Portorož je bil danes prikazan kratki animirano-dokumentarni film Babičino seksualno življenje v režiji Urške Djukić in Emilie Pigeard. Animirani film je nastal na podlagi knjige pričevanj Ogenj rit in kače niso za igrače Milene Miklavčič, v njem obravnavane težke teme pa so skozi podobe začinjene z nekaj humorja.