Indeks SBI TOP dopoldne z rahlo rastjo

Ljubljana, 12. oktobra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,14 odstotka glede na torkovo zaključno vrednost. Podražile so se le delnice Krke (+0,92 odstotka), s katerimi je bilo zaenkrat tudi največ prometa, medtem ko so se delnice Cinkarne Celje, Luke Kopra in Telekoma Slovenije pocenile, slednje za največ, 1,51 odstotka.