Tehniški muzej Slovenije te dni v znamenju biotehnike

Bistra, 12. oktobra - V Tehniškem muzeju Slovenije do četrtka potekajo Biotehniški dnevi, ki jih skupaj z muzejem pripravlja Biotehniški izobraževalni center. Prek delavnic in demonstracij, ki se bodo zvrstile tekom treh dni, želijo obiskovalcem predstaviti raznoliko dejavnost izobraževalnega centra, so sporočili.