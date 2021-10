Britanski poslanci: Napake vlade pri sprejemanju covidnih ukrepov zahtevale številna življenja

London, 12. oktobra - Napake pri sprejemanju ukrepov in zamude britanske vlade pri zapiranju družbe ob lanskem izbruhu epidemije covida-19 so terjale številna življenja in so "ena najpomembnejših napak na področju javnega zdravja" v zgodovini države, navaja danes objavljeno poročilo britanskih poslancev, poročajo tuje tiskovne agencije.